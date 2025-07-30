Simge Aköz Ameliyat Olacak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), milli voleybolcu Simge Aköz'ün sağ el birinci parmak metakarpofalangeal eklemindeki bağ yaralanmasından dolayı tedavisinin cerrahi müdahaleyle sürdürüleceğini açıkladı.

TVF, milli voleybolcu Simge Aköz'ün, sağ el birinci parmağında yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu. Açıklamada sakatlığın FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) sürecinde yaşandığı ve Aköz'ün özel koruyucu ekipmanla turnuvayı tamamladığı belirtildi. Konuyla ilgili TVF'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2024-2025 kulüp sezonunun sonunda sağ el birinci parmak metakarpofalangeal (MKF) ekleminde bağ yaralanması yaşayan sporcumuz Simge Aköz, yapılan değerlendirmeler sonucunda milli takım sezonuna devam etme kararı almış; FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) sürecini özel koruyucu ekipman eşliğinde sorunsuz bir şekilde tamamlamıştır. Bu süreçte gerçekleştirilen düzenli kontroller ve yakın takipler neticesinde, ağrıları artan sporcumuzun tedavisinin cerrahi müdahale ile sürdürülmesinin daha uygun olacağına; kendisi, Eczacıbaşı Spor Kulübü sağlık ekibi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sağlık Kurulu tarafından ortak bir görüş birliğiyle karar verilmiştir. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın VNL turnuvasında kaptanlık görevini de üstlenen değerli sporcumuza geçireceği tedavi sürecinde şimdiden geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; milli takımımıza sunduğu katkılar ve özverili emekleri için gönülden teşekkür ediyorum" denildi. - İSTANBUL