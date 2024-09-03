Simav'da Renkli Görüntülerle Yamaç Paraşütü Festivali

Kütahya'nın Simav ilçesinde bu yıl 6.sı düzenlenen geleneksel olarak yamaç paraşütü festivalinde Simav Dağının zirvesinde, bin 760 rakımlı yükseklikte bulunan Hürkuş Orman Parkı yamaç paraşütü kalkış pistinden havalanan sporcular ilçe semalarında renkli görüntüler oluşturdu.

Kaymakamlık ve Simav Havacılık Kulübü Başkanı Celal Akbulut tarafından organize edilen 6. Geleneksel Simav Eynal Paraşüt ve Havacılık Festivaline Pilot Murat Nalbant önderliğinde 16'sı Adıyaman'dan olmak üzere toplam 113 pilot katıldı.

Festivalin 1. gününde 80 sporcu 250 sorti uçuş yaptı. 2. gün ise 120 sporcu 400 sorti uçuş gerçekleştirdi. Uçuş esnasında Ramazan Yanık'ın, Pilot Eğitmen Murat Nalbant ile birlikte yerden yüzlerce metre yükseklikte klarnet çalması organizasyona ayrı bir renk kattı. - KÜTAHYA