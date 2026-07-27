Silvan Masa Tenisi Spor Kulübü Tarihinde İlk Kez 3. Lige Yükseldi

Silvan Masa Tenisi Spor Kulübü 3. Lige yükseldi.

Silvan Masa Tenisi Spor Kulübü 3. Lige yükselerek profesyonel lige ilk kez adım atmış oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Görev yaptığı süre içerisinde desteğini esirmeyen bu başarıda emeği olan dönemin kaymakamı Hasan Uğuz'a teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı