Silopi Spor Gücü Kulübü Yöneticileri İş İnsanlarıyla Buluştu

Silopi Spor Gücü Kulübü yöneticileri, Silopili iş insanlarıyla bir araya geldi. Programa Kaymakam Cihat Koç, AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Öner Akdan da katıldı. Kaymakam Koç, genç sporculara destek sözü verdi.

Silopi Spor Gücü Kulübü yöneticileri, iş insanlarıyla bir araya geldi.

Silopi ilçesinde bir otelde düzenlenen programa, Kaymakam Cihat Koç, AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Öner Akdan, kulüp yöneticileri ve Silopili iş insanları katıldı.

Kaymakam Koç, ilçede çok yetenekli sporcuların olduğunu belirterek, "Genç sporcuları herhangi bir kişinin ya da kurumun inisiyatifine, insafına bırakmayız. Gerekli desteği sunarsak bu gençlerimizi ileride profesyonel olan takımlarda görebiliriz. Kaymakamlık olarak sonuna kadar her desteği vereceğiz." dedi.