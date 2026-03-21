Milli atlet Şilan Ayyıldız, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 5. oldu
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Şilan Ayyıldız, kadınlar 3000 metre müsabakasını 9:02.11'lik süreyle beşinci sırada tamamladı.
Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen organizasyonun 2. gününde piste çıkan Şilan, kadınlar 3000 metre yarışını, 9 dakika 2.11 saniyelik süresiyle beşinci sırada bitirdi.
İtalyan Nadia Battocletti, 8: 57.64'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer