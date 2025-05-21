Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti

Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor Ellisekiz Taraftar Derneği Kurucu Başkanı Yaşar Yapalı, Gaziantep FK-Alanyaspor maçında şike yapıldığı iddiasıyla maçın incelenmesi için Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Sivasspor, Süper Lig'e veda eden üçüncü takım oldu. Uzun zaman aradan sonraSüper Lig'e veda eden Kırmızı-beyazlılarda üzüntü hakimken, çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

ŞİKE YAPILDI DİYEREK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sivasspor'un Ellisekiz Taraftar Derneği Kurucu Başkanı Yaşar Yapalı, Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Gaziantep FK-Alanyaspor maçında şike yapıldığı gerekçesiyle Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yapalı, maçın incelenmesini talep etti.

''ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI''

Yapılan şikayette ifade veren Yapalı, Gaziantep FK kalecisi Sokratis Dioudis ve stoper oyuncusu Bruno Viana'nın maç boyunca kendi takımları aleyhine hareketlerde bulunduğunu, Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü atan Andraz Sporar ile Bruno Viana'nın daha önceki dönemlerde takım arkadaşı olduklarını dile getirdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti

Eylem Tok ve oğlundan şikayetini çekti! İşte sürpriz kararın sebebi
Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı

İBB'ye yolsuzluk operasyonunda kilit ismin şirketine kayyum atandı
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Rusya'nın kalbine İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı

Kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü isim ortaya çıktı
Özel hastanede dehşet! Tıbbi sekreter, eski eşi tarafından öldürüldü

Özel hastanede dehşet! Genç tıbbi sekreter pompalı tüfekle öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Nuray Başaran Demir'den Özgür Özel'e suç duyurusu

Gerilim pik noktasında! Nuray Başaran Demir'den Özel'e suç duyurusu
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba

Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba
Nesrin Cavadzade'den Azerbaycanlı takipçilerini kızdıran paylaşım

Nesrin'in paylaşımına düştüğü not, Azerbaycanlı takipçilerini kızdırdı
Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı

Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.