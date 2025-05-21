Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti

Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Sivasspor, Süper Lig'e veda eden üçüncü takım oldu. Uzun zaman aradan sonraSüper Lig'e veda eden Kırmızı-beyazlılarda üzüntü hakimken, çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

ŞİKE YAPILDI DİYEREK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sivasspor'un Ellisekiz Taraftar Derneği Kurucu Başkanı Yaşar Yapalı, Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Gaziantep FK-Alanyaspor maçında şike yapıldığı gerekçesiyle Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yapalı, maçın incelenmesini talep etti.

''ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI''

Yapılan şikayette ifade veren Yapalı, Gaziantep FK kalecisi Sokratis Dioudis ve stoper oyuncusu Bruno Viana'nın maç boyunca kendi takımları aleyhine hareketlerde bulunduğunu, Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü atan Andraz Sporar ile Bruno Viana'nın daha önceki dönemlerde takım arkadaşı olduklarını dile getirdi.