Şike yaptığı tespit edilen Fransız tenisçi Quentin Folliot, 20 yıl men cezası aldı

Güncelleme:
Şike yaptığı tespit edilen Fransız tenisçi Quentin Folliot, spor dünyasında büyük bir şok yarattı. Yapılan incelemeler sonucunda Folliot'un maçları manipüle ettiği ortaya çıktı ve bu nedenle kendisine 20 yıl men cezası verildi.

  • Fransız tenisçi Quentin Folliot, şike yaptığı gerekçesiyle 20 yıl spordan men cezası aldı.
  • Folliot, Tenis Yolsuzlukla Mücadele Programı'nın 27 farklı maddesini ihlal etti.
  • Folliot'nun cezası 16 Mayıs 2044'te sona erecek.

20 YIL SÜREYLE MEN EDİLDİ

Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansının (ITIA) açıklamasına göre Folliot, Tenis Yolsuzlukla Mücadele Programı'nın 27 farklı maddesini ihlal etmesi nedeniyle 20 yıl süreyle spordan men ve 70 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Soruşturma sonucunda Folliot'nun, şike şebekesi adına faaliyet gösteren oyuncu ağının kilit isimlerinden biri olduğu tespit edildi.

ÜZERİNE YÖNELTİLEN SUÇLAR

Maç sonucunu manipüle etmek, bahis amacıyla en iyi performansı göstermemek için para almak, karşılaşmaları manipüle etmek için diğer oyunculara para teklifinde bulunmak, içeriden bilgi sağlamak, yolsuzluk komplosu kurmak, ITIA soruşturmasıyla iş birliği yapmamak ve delilleri yok etmek, Fransız tenisçiye yöneltilen suçlamalar arasında yer aldı.

CEZASI 2044'TE SONA ERECEK

Geçici men kararı 17 Mayıs 2024'te verilen Folliot'nun cezası, 16 Mayıs 2044'te sona erecek. Folliot, Ağustos 2022'de 488. basamağa çıkarak kariyerinin en yüksek dünya tekler sıralamasına ulaşmıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
