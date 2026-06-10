Siirtli kızlardan boccede önemli başarı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen Bocce Petank Genç Kızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında Siirt Veysel Karani Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında 6-8 Haziranda Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Bocce Petank Genç Kızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları düzenlendi. Etkinlikte Veysel Karani Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiye üçüncüsü oldu. Genç kızların başarısı, kentte mutluluk oluşturdu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı