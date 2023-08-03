Siirt'te Türkiye derecesi elde eden sporcular altınla ödüllendirildi

Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Abdülmecit İlhan, atletizm ve kicks boks branşında Türkiye derecesi elde eden sporcuları altınla ödüllendirdi. Sporcuları başarılarından dolayı kutlayan İlhan, çocuk ve gençlere yönelik sportif desteklerin devam edeceğini belirtti.

Siirt'te katıldığı müsabakalarda atletizm ve kicks boks branşında Türkiye derecesi elde eden sporcular altınla ödüllendirildi.

Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Abdülmecit İlhan, Belediye Spor Kulübü sporcularından Muhittin Gürhan, Vedat Kayıkçı, Muhammet Ali Özgür ve Bünyamin Kayıkçı ile antrenörlerini kabul etti.

Sporcuları başarılarından dolayı kutlayan İlhan, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun himayelerinde çocuk ve gençlere yönelik sportif desteklerin devam edeceğini belirtti.

İlhan, daha sonra sporcuları altınla ödüllendirdi.