Siirt'te Türkiye dağ koşuları şampiyonası yapılacak

Siirt'te ilk defa yapılacak olan Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Siirt'te ilk defa yapılacak olan Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 Nisan da Eruh ilçesinde gerçekleşecek olan milli takım seçme yarışmasına vatandaşları davet etti. Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Siirt'in Eruh ilçesinde ilk defa yapılacak olan Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası için tüm hazırlıklar tamamlanndı. İlçemizde düzenlenecek olan milli takım seçme yarışmasına tüm halkımız davetlidir " denildi. - SİİRT