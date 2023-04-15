Üye Girişi
Haberi Paylaş
Siirt'te Türkiye dağ koşuları şampiyonası yapılacak

Siirt'te Türkiye dağ koşuları şampiyonası yapılacak

Spor Haberleri

Siirt'te ilk defa yapılacak olan Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Siirt'te ilk defa yapılacak olan Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 Nisan da Eruh ilçesinde gerçekleşecek olan milli takım seçme yarışmasına vatandaşları davet etti. Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Siirt'in Eruh ilçesinde ilk defa yapılacak olan Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası için tüm hazırlıklar tamamlanndı. İlçemizde düzenlenecek olan milli takım seçme yarışmasına tüm halkımız davetlidir " denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Türkiye Siirt Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title