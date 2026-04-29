Siirt'te okul sporları 3x3 basketbol heyecanı tamamlandı

Siirt'te, okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler 3x3 Basketbol Grup Müsabakaları sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, büyük çekişmeye sahne oldu.

Siirt Kapalı Spor Salonu'nda üç gün boyunca devam eden müsabakalara 9 erkek ve 12 kız takımı katıldı. Bölge illerinden gelen sporcular, hem kızlar hem de erkekler kategorisinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalar sonunda kızlar kategorisinde Van Özel TED Koleji birinci olurken, Batman Saadet Uçar Anadolu Lisesi ikinci, Diyarbakır Spor Lisesi üçüncü ve Mardin Fırat Anadolu Lisesi dördüncü sırada yer aldı. Erkekler kategorisinde ise Mardin Anadolu Lisesi birinci, Şırnak Anadolu Lisesi ikinci, Batman Anadolu Lisesi üçüncü ve Bingöl Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Organizasyon sonunda her iki kategoride de ilk dört sırayı elde eden takımlar, 11-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda illerini temsil etme hakkı kazandı. - SİİRT

