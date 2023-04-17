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Siirt'te düzenlenen Turkcell Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası sona erdi

Siirt'te düzenlenen Turkcell Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası sona erdi

Spor Haberleri

Turkcell Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası, Siirt'te yapıldı.

Turkcell Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası, Siirt'te yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 33 ilden 250 atlet, milli takıma girebilmek için yarıştı.

Eruh ilçesinde düzenlenen müsabakada atletler, 20 yaş altı kategorisinde 6, büyükler kategorisinde 12 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Yarışmada dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:

20 yaş altı kadınlar: Gamze Altuntaş, Zeynep Ertaş, Ceyda Melek Pınar

20 yaş altı erkekler: 1- Ümran Bulut, 2- Mervan Haykır, 3- Abdülmecit Acan.

Büyük kadınlar: 1- Nursena Çeto, 2- Hasibe Demir, 3- Aslı Kızılkaya.

Büyük erkekler: 1- Yunus Emre Akkuş, 2- Sebih Bahar, 3- Azat Demirtaş.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Atletizm Türkiye Siirt Spor Haberler

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