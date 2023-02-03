Siftahı yaptı! Ronaldo son dakikada attığı golle Al Nassr'ı adeta ipten aldı

Premier Lig devi Manchester United'dan ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden All Nassr'a transfer olan yıldız futbolcu yeni takımıyla golle tanıştı. PSG ile oynanan dostluk maçında da iki kez fileleri havalandıran Ronaldo, 90+3'te kaydettiği penaltı golüyle yeni takımıyla resmi olarak ilk golünü atmış oldu.

1 PUANI KURTARDILAR

Lig lideri Al Nassr, Prens Abdullah bin Jalawi Stadı'nda Al Fateh'e konuk olduğu maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi takım, 12. dakikada Cristian Tello ve 58. dakikada Sofiane Bendebka'nın golleriyle iki kez öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

TALİSCA KIZARDI

Al Nassr'ın ilk golü, 42. dakikada eski Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca'dan geldi. Ronaldo ise 90+3. dakikada penaltıdan bulduğu golle takımına beraberliği getirdi. Talisca, mücadelenin 90+5. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

PSG'YE 2 GOL ATMIŞTI

Bu sonuçla 15 maçta 34 puana ulaşan Al Nassr, liderliğini sürdürdü. Daha önce Fransa ekibi Paris Saint-Germain'e 5-4 yenildikleri özel karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandıran Ronaldo, Al Nassr formasıyla resmi maçlardaki ilk golünü Al Fateh'e atmış oldu.