Sidiki Cherif, Fenerbahçe için İstanbul'da

Sidiki Cherif, Fenerbahçe için İstanbul'da
Güncelleme:
Fenerbahçe, Angers forması giyen Sidiki Cherif ile anlaşma sağladı. 19 yaşındaki golcü futbolcu, transferini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

  • Fenerbahçe, Sidiki Cherif transferi için Angers ile anlaşmaya vardı.
  • Fenerbahçe, Sidiki Cherif için Angers'a 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.
  • Sidiki Cherif, 2023-2024 sezonunda Ligue 1'de çıktığı 19 maçta takımının 4 golüne katkı sağladı.

Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, dördüncü transferinde mutlu sona ulaşıyor.

SIDIKI CHERIF İLE ANLAŞILDI

Fenerbahçe, Sidiki Cherif transferi için Angers ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, bu transfer için Fransız ekibine 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada, 18 milyon euro'luk satın alma opsiyonu ve performansa bağlı 3 milyon euro bonus maddesi de yer alacak.

İSTANBUL'A GELDİ

Genç oyuncu, transferini tamamlamak üzere saat 23.30 sularında İstanbul'a geldi. Sidiki Cherif, sağlık kontrollerinin ardından pazar günü resmi imzayı atacak.

SEZON PERFORMANSI

Piyasa değeri 7 milyon euro olan 19 yaşındaki Sidiki Cherif, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 19 maçta takımının 4 golüne katkı sağladı.

Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Haber YorumlarıTomarzalı:

Bir sidikimiz eksikti şimdi tam oldu !

