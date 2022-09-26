Short Track Federasyon Kupası yarışları nefesleri kesti Spor Haberleri - Short Track Federasyon Kupası yarışları nefesleri kesti Türkiye Short Track Federasyon Kupası, Erzurum Palandöken Buz Pateni Pisti'nde düzenlendi. - Short Track Federasyon Kupası yarışları nefesleri kesti ERZURUM - Türkiye Short Track Federasyon Kupası, Erzurum Palandöken Buz Pateni Pisti'nde düzenlendi. Yarışmaya 14 kulüp ile 68 sporcu katılım sağladı. Palandöken Buz Pateni Pisti'nde gerçekleştirilen Short Track Federasyon Kupası, 14 kulüp ve 68 sporcunun heyecan verici yarışmalarına sahne oldu. Yarışmalarda Men-Women, Junior C ve Junior D kategorileri yer alırken, Junior D kadınlarda Defne Çiğdem, Junior D erkeklerde Yusuf Miraç Uludağ birinci oldu. Junior C kadınlar ve erkeklerde Derya Karadağ ve Mehmet Talha Yıldız birinci sırada yer alırken, Büyükler Kadınlarda Damla Akan, Büyükler Erkeklerde ise olimpiyat 6'ncısı Furkan Akar altın madalyanın sahibi oldular. Spor Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz Erzurum Türkiye Spor Haberler

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