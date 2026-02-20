Haberler

Shkendija-Samsunspor maçının ardından

Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'a 1-0 kaybeden Shkendija'nın teknik direktörü Jeton Bekjiri, kalite farkının altını çizerek, takımının fırsatları değerlendiremediğini ifade etti.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Samsunspor'a 1-0 kaybeden Shkendija'nın teknik direktörü Jeton Bekjiri, "Bu tür kaliteli takımlara karşı bulduğunuz fırsatları değerlendiremezseniz maçı kaybedersiniz." dedi.

Bekjiri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılarında çok kaliteli bir takım olduğunu dile getirdi.

Takımını eleştiren Bekjiri, "Shkendija bugün istediği performansı gösteremedi. Daha iyi maç çıkarabilirdik. Rakibin performansını da küçüksemek istemiyorum. Ellerine gelen bir fırsatı değerlendirdiler. Biz ise elimize geçen 3 şansı değerlendiremedik. Bu tür kaliteli takımlara karşı bulduğunuz fırsatları değerlendiremezseniz maçı kaybedersiniz. " ifadesini kullandı.

Bekjiri, Samsun'daki rövanşta iyi bir maç çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA / İlyas Gün
