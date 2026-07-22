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Fenerbahçe'nin yeni transferi Shane Larkin sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Shane Larkin sağlık kontrolünden geçti
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi milli basketbolcu Shane Larkin, kapsamlı sağlık kontrollerinden başarıyla geçti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi milli basketbolcu Shane Larkin sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın yeni transferlerinden Shane Larkin, sağlık kontrolünden geçti. EKG ve MR çekimlerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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