Sezonun ilk galibiyetini 13. haftada aldılar! İstanbul ekibi, Alanyaspor'u 3 golle geçti

Süper Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor, sahasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. İstanbul ekibi bu sonuçla, sezonun ilk galibiyetini aldı. Gecenin bir diğer maçında ise Kasımpaşa ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

Ümraniyespor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında Ümraniye Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

SEZONUN İLK GALİBİYETİ

Karşılaşmada Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 21 ve 69. dakikada Umut Nayir, 38. dakikada Geraldo kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 56. dakikada Eduardo'dan geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan İstanbul ekibi, bu sezon ilk galibiyetini aldı.

KASIMPAŞA İLE ANKARAGÜCÜ YENİŞEMEDİ

Gecenin bir diğer maçında ise Kasımpaşa, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. İstanbul ekibinin golünü 58. dakikada Fode Koita, konuk ekibin golünü ise85. dakikada Chatzigiovanis kaydetti.