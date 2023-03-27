Sezonu kapattı! Sevilla'nın yıldızı Marcao, 5-6 ay sahalardan uzak kalacak
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İspanyol ekibi Sevilla'nın sezon başında büyük beklentilerle Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao, kas yırtığı nedeniyle 5-6 sahalardan uzak kalacak. Brezilyalı savunma oyuncusunun bu sezon forma giymesi beklenmiyor.
La Liga'da istenilen performansı veremeyen Sevilla'da sakatlık şoku yaşanıyor. İspanyol ekibinin sezon başında kadrosuna kattığı Marcao, kas yırtığı nedeniyle 5-6 sahalardan uzak kalacak.
SEZONU KAPATTI
Marca'da yer alan habere göre, kas yırtığı bulunan Marcao'nun 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Bu sezon sakatlıkları nedeniyle Sevilla'da düzenli olarak forma şansı bulamayan Brezilyalı savunma oyuncusu bu sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.
7 MAÇA ÇIKABİLDİ
Sevilla'nın, bonuslarla birlikte bonservisine 15 milyon euro ödediği 26 yaşındaki futbolcu, Endülüs ekibinde sadece 7 maça çıkarken bu mücadelelerde gol veya asist yapamadı. Sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Marcao, beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.