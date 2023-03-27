Sezonu kapattı! Sevilla'nın yıldızı Marcao, 5-6 ay sahalardan uzak kalacak

La Liga'da istenilen performansı veremeyen Sevilla'da sakatlık şoku yaşanıyor. İspanyol ekibinin sezon başında kadrosuna kattığı Marcao, kas yırtığı nedeniyle 5-6 sahalardan uzak kalacak.

SEZONU KAPATTI

Marca'da yer alan habere göre, kas yırtığı bulunan Marcao'nun 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Bu sezon sakatlıkları nedeniyle Sevilla'da düzenli olarak forma şansı bulamayan Brezilyalı savunma oyuncusu bu sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

7 MAÇA ÇIKABİLDİ

Sevilla'nın, bonuslarla birlikte bonservisine 15 milyon euro ödediği 26 yaşındaki futbolcu, Endülüs ekibinde sadece 7 maça çıkarken bu mücadelelerde gol veya asist yapamadı. Sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Marcao, beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.