Sezonu kapattı denilen Neymar maça çıktı, rakiplerini sahadan sildi

Brezilya Ligi takımlarından Santos forması giyen Neymar, ligde Mirassol'la oynanan maçta sakatlık yaşamış ve Brezilya basınında yer alan haberlerde yıldız ismin sezonu kapattığı belirtilmişti. 33 yaşındaki oyuncu, takımının hayati kümede kalma maçında forma giymek için doktorların uyarılarını hiçe sayarak maça çıktı.

NEYMAR RAKİPLERİNİ SAHADAN SİLDİ

Brezilya Ligi'nde sezonun 36. haftasında Santos ile Recife ile karşı karşıya geldi. Kümede kalmak isteyen Santos, Neymar'ın 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaştığı maçı 3-0 kazanmayı başardı.

''SERİE A'DA TUTMANIN ZAMANI GELDİ''

Neymar, maç sonunda açıklamalarda bulunarak, bu sezon için en büyük hedefinin takımını ligde tutmak olduğunu söyledi ve "Fiziksel olarak iyiyim, kendimi giderek daha iyi hissediyorum. Bu sakatlık üzücü, can sıkıcı. Benim bir şeyler yapmamı engelleyecek bir şey değil. Bu yüzden oynamaya devam ediyorum. Şimdi Santos'u düşünmenin, Santos'u hak ettiği yerde, yani Serie A'da tutmanın zamanı geldi. Sonra ne yapacağımıza bakacağız.'' dedi. Brezilyalı yıldız ayrıca, gelecek hafta oynanacak Juventude maçında da forma giyeceğini açıkladı.