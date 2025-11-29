Sezonu kapattı denilen Neymar maça çıktı, rakiplerini sahadan sildi
Yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapattığı iddia edilen Neymar, takımı Santos'un hayati kümede kalma maçında forma giymek için doktorların uyarılarını hiçe saydı. Sakatlığına rağmen sahaya çıkan Neymar, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısıyla takımına galibiyeti getiren bir performans ortaya koydu.
- Neymar, Brezilya Ligi'nde Santos formasıyla Recife karşısında 3-0 kazanılan maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.
- Neymar, doktorların uyarılarına rağmen sakatlık sonrası maça çıktı ve takımının kümede kalma mücadelesine katkı sağladı.
- Neymar, gelecek hafta Juventude maçında da forma giyeceğini açıkladı.
Brezilya Ligi takımlarından Santos forması giyen Neymar, ligde Mirassol'la oynanan maçta sakatlık yaşamış ve Brezilya basınında yer alan haberlerde yıldız ismin sezonu kapattığı belirtilmişti. 33 yaşındaki oyuncu, takımının hayati kümede kalma maçında forma giymek için doktorların uyarılarını hiçe sayarak maça çıktı.
NEYMAR RAKİPLERİNİ SAHADAN SİLDİ
Brezilya Ligi'nde sezonun 36. haftasında Santos ile Recife ile karşı karşıya geldi. Kümede kalmak isteyen Santos, Neymar'ın 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaştığı maçı 3-0 kazanmayı başardı.
''SERİE A'DA TUTMANIN ZAMANI GELDİ''
Neymar, maç sonunda açıklamalarda bulunarak, bu sezon için en büyük hedefinin takımını ligde tutmak olduğunu söyledi ve "Fiziksel olarak iyiyim, kendimi giderek daha iyi hissediyorum. Bu sakatlık üzücü, can sıkıcı. Benim bir şeyler yapmamı engelleyecek bir şey değil. Bu yüzden oynamaya devam ediyorum. Şimdi Santos'u düşünmenin, Santos'u hak ettiği yerde, yani Serie A'da tutmanın zamanı geldi. Sonra ne yapacağımıza bakacağız.'' dedi. Brezilyalı yıldız ayrıca, gelecek hafta oynanacak Juventude maçında da forma giyeceğini açıkladı.