Sezona damga vuran Muleka'nın talipleri artıyor! Süper Lig devi devreye girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sezona damga vuran Muleka'nın talipleri artıyor! Süper Lig devi devreye girdi

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Beşiktaş, sezona damga vuran golcü oyuncu Jackson Muleka'ya talip oldu. Siyah beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısında 12 gol kaydeden Kongoluyu bonservisiyle transfer etmek istiyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Jackson Muleka'ya talip oldu. Kartal, geçen sezon Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka için Standart Liege ile görüşmelere başladı. Belçıka ekibi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Muleka'yı yeniden kiralamayacak. Liege, 22 yaşındaki golcü için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Siyah beyazlılar bu transferi gerçekleştirmek adına pazarlıkları sürdürüyor.

Sezona damga vuran Muleka'nın talipleri artıyor! Süper Lig devi devreye girdi

SEZONA DAMGA VURDU

Kasımpaşa'da 14 maçta forma giyen Kongolu golcü oyuncu, takımının yükselişinde önemli bir rol oynadı. Forma şansı bulduğu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandıran Muleka, 4 de asist yaptı.

Haberler.com - Spor

Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title