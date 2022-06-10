Sezona damga vuran Muleka'nın talipleri artıyor! Süper Lig devi devreye girdi - Haberler

NTV Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Jackson Muleka'ya talip oldu. Kartal, geçen sezon Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka için Standart Liege ile görüşmelere başladı. Belçıka ekibi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Muleka'yı yeniden kiralamayacak. Liege, 22 yaşındaki golcü için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Siyah beyazlılar bu transferi gerçekleştirmek adına pazarlıkları sürdürüyor.

SEZONA DAMGA VURDU

Kasımpaşa'da 14 maçta forma giyen Kongolu golcü oyuncu, takımının yükselişinde önemli bir rol oynadı. Forma şansı bulduğu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandıran Muleka, 4 de asist yaptı.

Haberler.com - Spor