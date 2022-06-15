Sezona damga vuracak transfer! Diego Costa Fatih Karagümrük yolunda - Haberler

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Sezona damga vuracak transfer! Diego Costa Fatih Karagümrük yolunda

Haberler.com - Spor
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Teknik direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo'yu getirerek büyük sürprize imza atan Fatih Karagümrük, transfer sezonunda da çok konuşulacak hamleler yapmaya hazırlanıyor. Diego Costa'nın menajeriyle görüşme yapan İstanbul ekibi, oyuncu ile her an anlaşma sağlayabilir.

İtalya futbolunun efsanesi Andrea Pirlo'yu teknik direktörlük koltuğuna getiren Fatih Karagümrük, transfer harekatını başlattı. Sezona iddialı bir kadroyla başlamak isteyen İstanbul ekibi, ismi birçok kez Süper Lig devleriyle anılan Diego Costa ile ilgileniyor.

BONSERVİSİ ELİNDE

Fatih Karagümrük, bonservisi elinde olan 34 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Fanatik'te yer alan habere göre; Çin'den ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de teklifler alan oyuncunun Fatih Karagümrük'ün teklifine vereceği yanıt bekleniyor. Son olarak Atletico Mineiro forması giyen Diego Costa transferi gerçekleşmezse dahi Fatih Karagümrük, çok konuşulacak transferlere imza atmaya hazırlanıyor.

Haberler.com - Spor

Fatih Karagümrük Diego Costa Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet Vatandaş:

Türkiye = emekli futbolcu cenneti:))

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