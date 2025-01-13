Sezon sonunda bedava: Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'a yaptığı teklif ortaya çıktı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek İlkay Gündoğan ile görüştüğü öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılıların Türk asıllı Alman futbolcuya teklif ettiği maaş da ortaya çıktı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

The Sun'da yer alan habere göre; Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın haftalık 150 bin sterlinlik maaşını 2 yıl boyunca karşılamaya hazır. Bu senelik 7 milyon sterlinin üzerinde bir rakama denk geliyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda İlkay'ın sarı-kırmızılılara 2 yıllık maliyeti 15 milyon sterlin civarında olacak. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bu teklifi değerlendirme aşamasında olduğu öne sürüldü.

GUARDIOLA'NIN EKİBİNE DE KATILABİLİR

Öte yandan Haberde İlkay Gündoğan'ın Manchester City'de kalıp ilerde Pep Guardiola'nın teknik ekibinde yer almasının da bir opsiyon olduğu belirtildi. Galatasaray taraftarı olan İlkay Gündoğan için tercih yapmanın zor olduğu haber detayında yer aldı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde İlkay Gündoğan ile ilgili soruya yanıt veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İlkay Gündoğan'ı her takım ister. İlkay, iyi bir Galatasaraylı. Bir gün Galatasaray formasını giyerse taraftarları sevindirir. Şu anda Manchester City'de oynuyor. Sezon sonuna kadar da orada devam edecek. Bugün Sara'nın performansı müthişti. Orta sahalarımızın hakkını vereyim. Mauro Icardi sakatlanınca onun profiline yakın ama daha hareketli bir oyuncu bakıyoruz. Hem kanatlarda hem merkezde kullanabileceğimiz bir oyuncu istiyoruz. Elimdeki oyunculardan çok memnunum. Avrupa'da ve kupada başarı sağlamak için kadronun geniş olması gerekiyor. Savunmaya ve hücuma takviye yapmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İLKAY'IN SEZON PERFORMANSI

İlkay Gündoğan, bu sezon Manchester City formasıyla 19'i ilk 11 olmak üzere 26 maça çıktı. İlkay, bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak 34 yaşındaki yıldız orta sahanın sezon başında geri döndüğü İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.