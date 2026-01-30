Hakan Canbazoğlu Elazığspor'da

Seza Çimento Elazığspor, eski kalecisi Hakan Canbazoğlu'nu renklerine bağladı.

Seza Çimento Elazığspor, anlaşmaya vardığı kaleci Hakan Canbazoğlu transferini resmen açıkladı. İkinci kez kariyerinde Elazığspor forması giyecek olan tecrübeli eldivenin forma numarası da netleşti.

Elazığspor kulübünden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Hakan Canbazoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz. Hakan, takımımızda 28 numaralı forma giyecek" denildi. - ELAZIĞ