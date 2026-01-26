Haberler

Elazığspor 21 futbolcuyla İstanbul'a gidiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 23. haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak olan Seza Çimento Elazığspor, İstanbul'a yöneldi. Takımda 3 haftalık cezasını tamamlayan Ömer Çakı da kadroya döndü.

Seza Çimento Elazığspor'da Beyoğlu Yeni Çarşı maçı için İstanbul'a gidiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 23. Haftası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile deplasmanda karşılaşacak olan Seza Çimento Elazığspor, İstanbul'a gidiyor. 3 haftalık cezasını tamamlayan Ömer Çakı yeniden kadroda yer alırken Teknik Direktör Adem Çağlayan'ın takdiriyle 21 kişilik kafilede şu isimler var; Halil İbrahim Sönmez, Sakıb Aytaç, Sertaç Çam, Furkan Köse, Mikail Koçak, Süleyman Özdamar, Ercan Coşkun, Mehmet Yılmaz, Maksut Taşkıran, Samed Ali Kaya, Enes Soy, Hakan Yavuz, Çağlayan Menderes, Muhammet Ömer Çakı, Fuat Bavuk, Erkan Eyibil, Haluk Mustafa Tan, Kerem Şenyüz, Ali Altınöz, Yusuf Ayaz, Yasin Arda Midiliç. - ELAZIĞ

