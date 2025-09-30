Şeyma Nur Talu, Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Para tekvandoda daha önce dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunan milli sporcu Şeyma Nur Talu, ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Ordulu 32 yaşındaki Şeyma Nur Talu, 19-22 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılan para tekvando seçmelerinde K44 kategorisi 57 kiloda şampiyon olup Suudi Arabistan'da kasım ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Başarısının ardından memleketine dönen Şeyma Nur, Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarını antrenörü Ruhi Yüksel yönetiminde sürdürüyor.

Günde çift antrenmanla Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Şeyma Nur, 2017'de rakibi olmadan kazandığı dünya şampiyonluğunu bu kez onları yenerek elde etmek istiyor.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda da Türkiye'yi temsil etme başarısı gösteren Şeyma Nur'un en büyük hedefi ise Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na katılabilmek.

Yüksel Spor Kulübü sporcusu Şeyma Nur Talu, AA muhabirine, tekvandoya arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 2016 yılında başladığını belirterek, o yıldan bu yana aralıksız bu sporu yaptığını söyledi.

Daha önceki derecelerinde dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarının bulunduğunu ifade eden Şeyma Nur, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nı ise dokuzuncu sırada tamamladığını kaydetti.

"Ülkeme şampiyon olarak dönmek istiyorum"

Kariyerinde inişli çıkışlı dönemler olmasına rağmen çalışmalarına devam ettiğini aktaran Şeyma Nur, "Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan para tekvando seçmelerinde rakiplerimi yenerek derece yaptım. Böylece Suudi Arabistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Bunun için mutluyum." dedi.

Şeyma Nur Talu, Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanabilmek için çok çalıştığını belirterek, "İnşallah orada madalya beni bekliyor. Her sporcu gibi benim de hedefim orada şampiyonluk ve altın madalya. Allah izin verirse ülkeme şampiyon olarak dönmek istiyorum." diye konuştu.

"Dünya Şampiyonası benim için çok önemli"

2017 yılındaki Dünya Şampiyonası'nda rakibi olmadığından rakipsiz şampiyonluk yaşadığını aktaran Şeyma Nur, şunları kaydetti:

"Ama ülkeme madalya getirdim. Aynı zamanda puan kazandırarak paralimpik oyunlarına katılmak için kota aldım. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na 2017 Dünya Şampiyonası'ndaki kotamla gitmeye hak kazanmıştım. 2021 yılındaki Dünya Şampiyonası'nda ise derece elde edemediğim için 2024 Paralimpik Oyunları'na katılamamıştım. O nedenle şimdiki Dünya Şampiyonası benim için çok önemli. Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları öncesi Dünya Şampiyonası'nın benim için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum."

"Yılmadan çalışmaya devam ediyorum"

En büyük hedefinin ise yeniden Türkiye'yi paralimpik oyunlarında temsil etmek olduğunu vurgulayan Şeyma Nur, "Hiçbir zaman yılmadım. Çalışmalarıma her gün devam ettim. Özel ders alarak çalıştığım günler de oldu. Bundan sonrada pes etmeden 2028 Paralimpik Oyunları'na inşallah katılmak istiyorum." dedi.

Şeyma Nur Talu, bu süreçte hep yanında olan ailesine ve antrenörlerine teşekkür etti.

Milli tekvandocunun antrenörü Ruhi Yüksel ise Şeyma Nur'un çok disiplinli olduğunu belirterek, "Sporcum düzenli şekilde antrenmanlarını yaparak hazırlıklarını hep sürdürdü. Hiçbir zaman antrenmanlarını ihmal etmedi. Kendisi azmi ve hırsını hiç bırakmadan bugünlere kadar gelmeyi başardı. Zaten bu azminin karşılığını Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanarak aldık. Şeyma Nur, milli takım seçmelerinde yedi rakibini yenerek şampiyonaya gitmeye hak kazandı. Bu büyük bir başarıdır." diye konuştu.

Yüksel, Şeyma Nur'un Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanacağına inandığını, ardından paralimpik oyunları için çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.