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Seyirciler futbola doyacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nin şifresiz yayınlanacak maçları

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması ikinci hafta maçlarına yarın devam edilecek. Haftanın açık kanalda yayınlanacak maçları belli oldu. 3 Ekim Salı günü Union Berlin-Braga ve Kopenhag-Bayern Münih maçları, 4 Ekim Çarşamba günü ise Antwerp-Shakhtar ve Newcastle-PSG maçları TV 8.5'ten canlı yayınlanacak.