Şevval İlayda Tarhan, Havalı Tabanca Şampiyonası'nda Dördüncü Oldu

Mısır'ın Kahire şehrinde düzenlenen Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca yarışmasında 4'üncü olarak önemli bir başarı elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonun 3. gününde kadınlar 10 metre havalı tabanca yarışmaları yapıldı.

Olimpiyat ikincisi Şevval İlayda, elemelerde 579 puan toplayarak 8'inci sıradan finale yükseldi.

25 yaşındaki milli sporcu, finalde 20 atış sonunda 200.7 puana ulaşarak 4'üncülüğü elde etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
500
