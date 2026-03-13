23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda mücadele eden milli güreşçi Şevval Çayır, bronz madalya kazandı. Bronz madalya karşılaşmasında Azerbaycanlı rakibini 12-0'lık teknik üstünlükle yenen Şevval, turnuvayı başarıyla tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Zrenjanin kentinde gerçekleştirilen organizasyonda mindere çıkan milli güreşçi Şevval, ilk maçında Ukraynalı Anastasia Polska'ya 8-5 mağlup oldu.

Bronz madalya karşılaşmasında Azerbaycanlı Nergiz Samadova ile karşılaşan Şevval Çayır, üstün bir performans sergiledi.

İlk devreyi 8-0 önde tamamlayan milli sporcu, ikinci devrenin başında yaptığı kafakol oyunuyla rakibini 12-0 teknik üstünlükle yenerek organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
