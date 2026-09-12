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Sevim Nur’un hedefi Dünya Şampiyonluğu

Sevim Nur’un hedefi Dünya Şampiyonluğu
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TaeKwonDo Paralimpik Dünya Şampiyonası’na hazırlanan Sevim Nur Türkmen’in hedefi altın madalya kazanmak.

TaeKwonDo Paralimpik Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Sevim Nur Türkmen'in hedefi altın madalya kazanmak.

Kasım 2026'da Kore'de gerçekleştirilecek TaeKwonDo Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda milli formayı giyecek olan Sevim Nur Türkmen, altın madalyayı kazanarak hem Türkiye'nin hem de Kayseri'nin gururu olmak istiyor. 2026 yılı Şubat ayında Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Paralimpik Türkiye TaeKwonDo Şampiyonası'nda 47 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Sevim Nur Türkmen, ortaya koyduğu üstün performansla milli takım yolunda önemli bir başarıya imza attı. Bu başarının ardından milli takıma girmeye hak kazanan Sevim Nur, YayTanSay Kulübü Milli Takım antrenörü Yunus Emre Sayan yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Dünya şampiyonasında altın madalyayı kazanmayı hedefleyen Sevim Nur, "Milli formayı in iyi şekilde giyerek, altın madalyanın sahibi olmak istiyorum. Emeklerinden ötürü antrenörlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Milli Takım Antrenörü Yunus Emre Sayan da, milli sporcudan umutlu olduklarını söyleyerek; "Bizler Sevim Nur'un yalnızca madalya için değil, paralimpik sporun gücünü ve sporun hiçbir engel tanımadığını göstermek için mücadele edeceğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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