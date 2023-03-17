Sevilla'nın yıldızı Rakitic, Arda Güler'in isteğini gerçekleştirmek için maç sonu Fenerbahçe soyunma odasına gitti

Sevilla karşısında mücadeleye ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, deneyimli orta saha Rakitic ile sık sık karşı karşıya geldi. Mücadele sonrası Güler, Rakitic ile forma değiştirmek isterken Hırvat yıldıza ulaşmayı bir türlü başaramadı. Arda'nın kendisine ulaşmak istediğini öğrenen Rakitic ise Fenerbahçe soyunma odasına giderek Arda'ya formasını verdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, ilk mücadeleyi 2-0 kaybetmesi nedeniyle Avrupa'ya veda etti. Kadıköy'de oynanan maça ilk 11'de başlayan Arda Güler ise Sevilla'nın deneyimli orta sahası Ivan Rakitic ile sık sık karşı karşıya geldi. Maç sonu iki futbolcu arasında yaşananlarla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

ARDA GÜLER'E FORMA VERMEK İÇİN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Sunucu ve yorumcu Müjdat Mustafa Muratoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, maç sonrası Ivan Rakitic'in formasını almak için bekledi ama futbolcuya bir türlü ulaşamadı. Daha sonra Arda'nın formasını istediğini öğrenen Rakitic, Fenerbahçe soyunma odasına kadar giderek 18 yaşındaki futbolcuya formasını verdi.

MAÇA DAMGA VURAN İSTATİSTİKLER

Opta verilerine göre Arda Güler, Fenerbahçe-Sevilla mücadelesinde en fazla çalım atan, faule maruz kalan ve sahipsiz top kazanan futbolcu oldu.