Sevilla kazandığına üzüldü! Fenerbahçe maçı sıkıntılı geçecek

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Sevilla, sahasında oynadığı maçta Almeria'yı 2-1 mağlup etti. İspanyol ekibinin iki önemli futbolcusu Bounou ve Nianzou, sakatlık yaşayıp oyundan çıktı.