Sevilla kazandığına üzüldü! Fenerbahçe maçı sıkıntılı geçecek
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İspanya La Liga'nın 25. haftasında Sevilla, sahasında oynadığı maçta Almeria'yı 2-1 mağlup etti. İspanyol ekibinin iki önemli futbolcusu Bounou ve Nianzou, sakatlık yaşayıp oyundan çıktı.
Sevilla, İspanya La Liga 25. hafta karşılaşmasında Almeria'yı 2-1'lik skorla geçti. Ev sahibi takım, geriye düştüğü maçtan galip ayrılmayı başardı.
Maçın 2. dakikasında Sergio Akieme'nin golüyle 1-0 geriye düşen Sevilla, Lucas Ocampos'un 45+2. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-1 beraberlikle tamamladı.
Fenerbahçe maçında fileleri havalandıran Eric Lamela, yine sahneye çıktı. 73. dakikada Erik Lamela'nın golüyle öne geçen Kırmızı-Beyazlı ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Sevilla'nın Faslı kalecisi Yassine Bounou, 35. dakikada takım arkadaşı Alex Telles ile çarpıştı. Baygınlık geçiren Bounou, hastaneye götürüldü.
52. dakikada sakatlık geçiren stoper Tanguy Nianzou da oyuna devam edemedi.
Sevilla, perşembe günü 2-0'ın rövanşında Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğpu olacak.