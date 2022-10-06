Sevilla'da teknik direktörlüğe Jorge Sampaoli getirildi

Julen Lopetegui ile yolları ayıran Sevilla, takımın başına Jorge Sampaoli'yi getirdi. İspanyol devinde teknik direktörlük koltuğu için Fatih Terim'in de adını geçmişti.

Fatih Terim ile de ilgilendiği konuşulan Sevilla, yeni teknik direktörünü buldu. La Liga devinin yeni hocası Jorge Sampaoli oldu.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sevilla'dan yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunda da takımı çalıştıran Sampaoli ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. İspanyol ekibi Şampiyonlar Ligi'nde alınan 4-1'lik Borussia Dortmund mağlubiyeti sonrası Julen Lopetegui ile yollarını ayırmıştı.

7 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI

Sezon başında Galatasaray'dan Marcao'yu da kadrosuna katan Sevilla, La Liga'da kötü günler geçiriyor. İspanyol devi oynadığı 7 maçta sadece bir galibiyet alabildi.