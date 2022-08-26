Sevilla'da Marcao depremi! Sakatlığı sebebiyle formaya hasret kalacak
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Sevilla'nın Galatasaray'dan yaklaşık 15 milyon euroya kadrosuna kattığı Marcao sakatlandı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Brezilyalı savunmacının 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
La Liga'nın başarılı ekiplerinden Sevilla'nın, Galatasaray'dan Marcao'yu transfer etmesi büyük ses getirmişti. İspanyol ekibine, Brezilyalı savunmacıya kötü haber geldi.
3 HAFTA YOK
Sevilla konuya ilişkin resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Marcao'nun sol bacak hamstring kasında yırtık olduğu ifade edildi. Deneyimli savunmacı 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
"ASLA VAZGEÇMEM"
Sakatlığına ilişkin paylaşım yapan Marcao ise, "Buradaki başlangıç planladığım gibi gitmiyor, ancak kendimi toparlamak ve bu kulüp için her şeyimi vermek için göstereceğim özveri ve çaba eksik olmayacak. Asla vazgeçmem!"