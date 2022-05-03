Sevgilisini darbetmekle suçlanan Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - Vesa Vllasaliu, avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha'dan şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde Vllasaliu ile Berisha'nın 2021 yılının eylül ayından beri beraber yaşadıkları ve normal şartlar altında gelecek ay evlenmeyi planladıkları belirtildi.

"SİTEYE ALMAYIN" ŞEKLİNDE TALİMAT VERMİŞ

Suç Duyurusu dilekçesinde Berisha'nın Vllasaliu'ya şiddet uyguladığı ve birlikte yaşadığı Ümraniye'deki rezidanstan kovduğu öne sürüldü. Berisha'nın Vllasaliu'nun eşyalarına el koyduğu ve eşyalarını almasına müsaade dahi etmediği dilekçede ifade edildi. Berisha'nın rezidansın güvenlik görevlilerine "Vllasaliu'yu siteye almayın" şeklinde talimat verdiği de iddia edildi.

"TEKRAR FİZİKİ ŞİDDETE MARUZ KALMA OLASILIĞI KUVVETLE MUHTEMEL"

Dilekçede, "Müvekkilin yegane gayesi faturaları dahi kendisine ait olan özel eşyalarını alıp karşı tarafla olan tüm ilişkisini sonlandırmaktır. Ancak müvekkilin şikayet edilen tarafından tekrar fiziki şiddete maruz kalma olasılığı kuvvetle muhtemeldir. Bunun yanında kendisi, vekil edene farklı şekilde küfür ve hakaret içeren söylemler kullanmaktadır" şeklinde ifadeler yer aldı.

EŞYALARINI GERİ VERMEMİŞ

Vllasali'yu tehdit ettiği de iddia edilen Berisha'nın genç kadına ait eşyaları vermeyerek "yağma" suçunu da işlediği öne sürüldü. Berisha hakkında soruşturma açılması ve uzaklaştırma kararı çıkarılması talep edildi.

2 AY SÜREYLE UZAKLAŞTIRMA KARARI

Anadolu 1. Aile Mahkemesi ise 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa' uyarınca Berisha'nın şiddet mağduru Vllasaliu'ya 2 ay süreyle şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Berisha'nın 2 ay süreyle Vllasaliu'nın bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına da mahkemece karar verildi.

KARARA UYMAZSA 30 GÜN HAPİSE TABİ TUTULACAK

Berisha'nın Vllasaliu'yu 2 ay süreyle iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine de karar veren mahkeme, Berisha'nın söz konusu kararların gereklerine uymadığının tespit edilmesi takdirde 3 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına tabi tutulacağına da karar verdi.

Demirören Haber Ajansı / Spor