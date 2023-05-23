Sevenlerini korkutmuştu! Yoğun bakıma alınan Daum'dan haber var
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Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Christoph Daum, Kanser tedavisi nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Sevenlerine hastaneden seslenerek sağlık durumu hakkında açıklama yapan 69 yaşındaki teknik adam, "Tüm ilaçlarımı aldım ve iyi beslendim. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum" dedi.
Christoph Daum'un geçtiğimiz günlerde New York'ta yoğun bakımda olduğunu açıklanmıştı. Bir süredir kanser tedavisi gören 69 yaşındaki teknik adam, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Kanser tedavisi nedeniyle yoğun bakım haberi korku yaratan Daum, Alman Bild Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ziyareti sonrası gittiği New York'ta ilk tedavisi sonrası hemen özel bir uçakla Köln'e dönen Daum, Köln'deki bir sağlık kliniğinde tedavi altına alındı. 69 yaşındaki teknik adam, tedavisiyle alakalı, "Bugün kemoterapim ikinci kez başlıyor" sözlerini kullandı
Daum, oğlu Jean-Paul'un mezuniyet partisine katılmak üzere gittiği New York'ta nefes darlığı nedeniyle hastaneye yatırılmış ve zatürre teşhisi koyulmuştu Daum, New York'ta dört gün hastanede kalıp bu pazartesi günü Köln'e dönmüş ve doktorunun isteğiyle Köln'de hastaneye yatırıldı.
Tecrübeli teknik adam son durumuyla ilgili, "Tüm ilaçlarımı aldım ve iyi beslendim. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Bu hafta sonu tekrar spor yapmak istiyorum. Kötü bir gün geçirdiğinizde her zaman ayağa kalkmanız, kendinizi savunmanız ve geleceğe olumlu bakmanız önemli" dedi.
Pazartesi gününden bu yana Köln'deki üniversite kliniğinde tedavi gören Daum'un cuma günü hastaneden ayrılması bekleniyor.