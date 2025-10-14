Haberler

Sevdiği her şey aynı olan ikizlerin tuttukları takım siyahla beyaz kadar farklı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Sevdiği her şey aynı olan ikizlerin tuttukları takım siyahla beyaz kadar farklı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 yaşındaki tek yumurta ikizleri Miraç ve Melih Furuncu, tuttukları farklı futbol takımları nedeniyle doğum günlerinde görenlere renkli görüntüler yaşattı. Sevdikleri her şey aynı olan ikizlerin, tuttukları takımların farklı olduğu görüldü. Biri Bordo-mavili, diğeri Sarı-lacivertli renklere gönül veren ikizlerin doğum günü pastası da ikiye bölündü.

Kocaeli'de yaşayan 16 yaşındaki tek yumurta ikizleri Miraç ve Melih Furuncu, tuttukları farklı takımlar nedeniyle doğum günlerinde renkli görüntüler oluşturdu.

SEVDİKLERİ HER ŞEY AYNI, TAKIMLARI FARKLI

Normal hayatlarında sevdikleri şeyler aynı olan ikizlerin, tuttukları takımların çok farklı olması görenleri şaşırttı. Biri Bordo-mavili, diğeri Sarı-lacivertli renklere gönül veren ikizlerin doğum günü pastası da ikiye bölünerek, kardeşlerin futbol tutkusunu yansıttı.

Sevdikleri her şey aynı olan ikizlerin tuttukları takım siyahla beyaz kadar farklı

BİRİ TRABZONSPORLU DİĞERİ FENERBAHÇELİ

Trabzonlu Sadullah ve Emine Furuncu çiftinin ikiz oğulları Miraç ve Melih, çocukluklarından bu yana farklı takımları destekliyor. Miraç, Trabzonspor'un fanatik bir taraftarıyken kardeşi Melih ise Fenerbahçe sevgisiyle dikkat çekiyor. Aile, bu ilginç rekabeti doğum günü kutlamalarına da taşıdı. Hazırlanan özel pastanın bir yarısı Trabzonspor'un Bordo-mavi renkleriyle, diğer yarısı ise Fenerbahçe'nin Sarı-lacivert renkleriyle süslendi. Pastanın üzerindeki iki takımın amblemleri, kardeşlerin dostça süren rekabetini simgeledi.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
Şehirlerarası otobüsler artık bu kentlerde durmayacak

Şehirlerarası otobüsler artık bu kentlerde durmayacak
Montella'dan sürpriz kadro

Montella'dan sürprizlerle dolu ilk 11 tercihi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

aman ne büyük haber,işe yaramayan top oyunu

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kişi 5 günde topladı, çuvalı 22 bin TL'ye satıldı

İki kişi 5 günde topladı, çuvalı dudak uçuklatan fiyata satıldı
İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'ye bomba talep: Ocak'ta bize gönderin

Fenerbahçe'ye bomba talep: İrfan'ı ocak ayında bize verin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.