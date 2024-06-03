Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde

Psg'deki sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan 23 yaşındaki Fransız golcü Kylian Mbappe, İspanyol devi Real Madrid'e katılmaya hazırlıyor. Real Madrid ve Mbappe, transfer için her konuda anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa içerisinde yapılması bekleniyor.

İMZA PARASI VE MAAŞI BELLİ OLDU

Öte yandan yıldız ismin Real Madrid'de kazanacağı maaş da belli oldu. İspanyol deviyle 5 yıllık anlaşan Mbappe, Real Madrid'de yıllık 57.5 milyon euro kazanacak. Öte yandan yıldız isim, Real Madrid'den 100 milyon euro da imza parası alacak.

PSG KARİYERİ

Psg ile 307 maça çıkan golcü futbolcu, oynadığı maçlarda 256 gol atma başarısı gösterirken 108 de gol pası verdi. 25 yaşındaki süper star, Paris Saint-Germain ile 6 Ligue 1 şampiyonluğu, 3 Fransa Kupası şampiyonluğu, 2 Fransa Lig Kupası şampiyonluğu ve 3 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.