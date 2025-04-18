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Serkan Acar, Vefatının 12. Yılında Anıldı

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Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu ve kulüp genel müdürü Serkan Acar, 12. ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı. Anma törenine ailesi, yakınları ve Fenerbahçe camiasından birçok kişi katıldı.

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu ve eski kulüp genel müdürü Serkan Acar, vefatının 12. yılında kabri başında anıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serkan Acar için Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrinde anma töreni düzenlendi.

Törene Serkan Acar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, kongre üyeleri ve kulüp çalışanları katıldı.

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Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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