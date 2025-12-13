Serikspor - Manisa FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasındaki Manisa FK karşılaşmasını sahasındaki tadilat nedeniyle Bandırma'da oynayan ve rakibine 1-0 yenilen Serikspor'un teknik direktörü Sinan Paşalı, "Bu hafta içinde takımla ve bizimle ilgili durumlar netlik kazanacak. Ben de bundan sonra ne olacağıyla ilgili çok emin değilim." dedi.

Paşalı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, karşılaşmanın hakemlerini eleştirdi.

Her hafta başka bir stada gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Paşalı, şöyle konuştu:

"Yani kendi stadımız yok. Sürekli her hafta deplasmandayız. Birçok ekonomik problem çekiyoruz. Oyuncular sahanın içinde kalıyorlar, oynuyorlar. Çocuklar bugün de çok iyi bir performans gösterdi. Yani onların yaşadıklarını başka biri yaşasaydı antrenmanlara, maçlara çıkar mıydı? Bilemiyorum. Yani durumlar bu kadar da vahim. Hani bunu da saklamaya, gizlemeye gerek yok. Bunlar bahane değil ama bunların arkasına da sığınmıyoruz. Her şey bir araya gelince de böyle mağlubiyetler oluyor. Bu hafta içinde takımla ve bizimle ilgili durumlar netlik kazanacak. Ben de bundan sonra ne olacağıyla ilgili çok emin değilim. Bilmiyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum, bundan sonra inşallah her şey herkesin gönlünce olur."

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Direktrörü Mustafa Dalcı da kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Dalcı, sahada kötü bir oyun oynanmasına rağmen ilk yarıda maçı kopardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında savunma yaparken yakaladığımız toplarda hızlı hücumlarla pozisyon üreteceğimizi planlamıştık. Bunları yakaladık ama bir türlü sonuçlandıramadık. Genel anlamda baktığımızda şu anda altta olmanın vermiş olduğu psikolojik baskı nedeniyle ister istemez oyuncularımız negatif olarak biraz daha savunma yönünü yüksek tutuyor. Dolayısıyla aslında bugün biraz onu yaşadık. Oyuncunun bu öz güvenini yakalaması ve sahanın içerisinde biraz daha güvenli oynaması biraz daha sonuçlarla da alakalı. Genel anlamda baktığında kötü bir oyun vardı ama bazen kötü oynarken büyük mücadele yapmak da önemli. Bugün kötü oynadık ama mücadelemiz yüksekti. Bizim için kazanmak çok önemliydi. Dolayısıyla kazandığımız ve 3 puan aldığımız için çok mutluyuz."