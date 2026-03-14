Mustafa Boran: "Ligde kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran, Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, yaşadıkları sorunlara rağmen ligde kalmak için mücadele vermeye devam edeceklerini belirtti.

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran, "Uzun süre sonra galibiyet alıp 3 puan kazandığımız için mutluyuz. Ligin ilk devresinde de Pendik mağlubiyetinden sonra 4'te 4 seri yakalamıştık. Bu seri Adana Demirspor maçıyla başlamış ardından Sakarya, Sarıyer ve Vanspor maçlarıyla devam etmişti. İnşallah bu galibiyetle birlikte yeniden bir seri başlatırız. Önümüzdeki hafta içeride Sakarya ile oynayacağız. Daha sonra Sarıyer ve Van maçlarımız var. Sakarya ve Sarıyer özellikle bizim rakiplerimiz. Bu maçları da kazanıp üst üste alacağımız galibiyetlerle mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. Her hafta söylediğimiz gibi bulunduğumuz duruma alışmadık. Yaşadığımız sorunlara rağmen mücadele etmeye devam edeceğiz. Ligde kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim

Yasak aşk ifşa oldu! Bir "hepinize yeterim" vakası daha
Sıfır konutta talep çakıldı! Payı 10 yılın en düşüğünde

Vatandaş sıfır evden vazgeçti! Satışlar çakıldı, alıcı yok
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu
Son anlarda muhteşem geri dönüş! Konyaspor, Kocaeli deplasmanında 90+4'te kazandı

Son anlarda inanılmaz geri dönüş! Kazanan 90+4'te belli oldu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Sıfır konutta talep çakıldı! Payı 10 yılın en düşüğünde

Vatandaş sıfır evden vazgeçti! Satışlar çakıldı, alıcı yok
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor

Adım adım kara savaşı! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste

Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste