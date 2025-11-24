Serikspor, Sarıyer'i 3-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanan Serikspor-Sarıyer maçının ardından teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Serikspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği Sarıyer'i 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıyer Teknik Sorumlusu Ümit İnal, "Mağlup olduk ama çok kolay kartlar çıkıyor. Yine 2 tane oyuncumuz cezalı duruma düştü. Haftaya yine 2 kişi eksik çıkacağız. Zaten kadro derinliğimiz yok. 2-3 tane de sakat oyuncumuz vardı. Oyuncularımız ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyorlar. Ama sonuçta bu iş kadro derinliği ile alakalı bir şey. Öne geçtiğimizde oyunu koruyabiliyoruz ama geriye düştüğümüz zamanlarda alternatiflerimizin az olduğu bir durumdayız. Üzerine bir de gereksiz sarı kartlarla eksik kalıyoruz. Böyle devam edeceğiz. Devre arasına kadar iyi puan toplamaya çalışacağız. Devre arasında yapacağımız iyi transferlerle düşme potasından kurtulacağız, üzgünüz" dedi.

"Kazandığımız için çok mutluyuz"

Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Serikspor Teknik Direktörü Sinan Paşalı ise, "Biz bu hafta gerçekten iyi çalışmıştık. Sarıyer'in de Vanspor karşısında 9 kişi kaldıkları maçta çok ciddi bir galibiyetleri vardı. Çok motive çıkacaklarını biliyorduk. Ama biz de son 2 maçı galibiyetle bitirdiğimiz için motiveydik, mutluyduk. Kendi oyuncu grubumuzla ilgili şunu söylemek istiyorum; bu oyuncu grubu, bu karakterde futbolcular yüz yılda bir, bir araya gelir ya da gelmez. Çok karakterli ve çok onurlular saha içerisinde. Bazı zorluklar çektiğimiz doğru ama onlar sahanın içerisinde sadece oyunlarını oynuyorlar. İnanılmaz bir performans gösteriyorlar. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Yarından itibaren Vanspor maçına hazırlanmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı. - BOLU