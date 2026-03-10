Haberler

Trendyol 1. Lig: Serikspor: 3 Pendikspor: 4

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Serikspor, sahasında Pendikspor'a 4-3 mağlup oldu. Maçta önemli goller ve kartlar yaşandı.

Stat: Serik İsmail Oğan

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Ramazan Ufuk Avdaş, Kurtuluş Aslan

Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Selim Dilli, Castro, Mehmet Demirözü (Caner Cavlan dk. 46), Skvortsov (Nwachukwu dk. 46), Burak Asan, Şeref Özcan (Bilal Ceylan dk. 46), Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak, Topalli

Teknik Direktör: Mustafa Boran

Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Berkay Sülüngöz, Sequeira, Denic, Hakan Yeşil, Hamza Yiğit Akman, Bekir Karadeniz (Yiğit Fidan dk. 85), Kitsiou (Erdem Gökçe dk. 85), Harris (Ahmet Karademir dk. 69), Thuram

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Topalli (dk. 74), Castro (dk. 80), Bilal Ceylan (dk. 88) (Serikspor), Hamza Yiğit Akman (dk. 14), Thuram (dk. 21 ve 90+3), Soldo (dk. 31) (Pendikspor)

Kırmızı kart: Hamza Yiğit Akman (dk. 42) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Bilal Ceylan, Selim Dilli, Burak Asan, Caner Cavlun (Serikspor), Thuram, Clarke-Harris (Pendikspor) - ANTALYA

