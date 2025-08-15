Serikspor, Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 Mağlup Etti

Serikspor, Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in ikinci hafta müsabakasında Serikspor, Silva'nın penaltı golüyle Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mahmut Gülle, Egemen Savran

Serikspor: İbrahim Demir, Tikhiy, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan, Berkovskiy (Dk. 89 Sertan Taşgın), Silva, Burak Asan, Kerem Şen (Dk. 80 Şahverdi Çetin), Amaral (Dk. 83 Selim Dilli), Sadygov (Dk. 46 Martynov)

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Burak Öksüz, Glumac, Mustafa Eser (Dk. 25 Hoti), Emre Kaplan, Djokanovic, Atalay Babacan (Dk. 85 Serkan Göksu), Oğuz Yıldırım (Dk. 15 Ali Turap Bülbül), Bardhi, Barış Ekincier (Dk. 46 Batuhan Çelik), Benny

Gol: Dk. 45+2 Silva (Penaltıdan)

Sarı kartlar: Dk. 30 Bilal Ceylan, Dk. 54 Kerem Şen, Dk. 65 Silva, Dk. 69 Burak Asan, Dk. 84 Tikhiy (Serikspor), Dk. 41 Emre Kaplan, Dk. 45+1 Burak Öksüz, Dk. 50 Djokanovic, Dk. 84 Bardhi (Eminevim Ümraniyespor)

Trendyol 1. Lig'in ikinci hafta müsabakasında Serikspor, Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
Diyanet'in 'Miras hakkı' hutbesine gönderme mi? MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım

MHP'nin ağır topu, Diyanet'in Cuma hutbesine gönderme mi yaptı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.