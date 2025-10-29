Serikspor'da Sakatlık Şoku: İki Futbolcu Ameliyat Oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı ile kaleci İbrahim Demir'in sakatlıkları nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacaklarını açıkladı.

Kulübün açıklamasında, "Profesyonel A Takım futbolcularımız Mesut Can Tunalı'nın sağ diz ön çapraz bağında, İbrahim Demir'in ise sol ayak tendonunda kopma tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavilerine başlanmış olup ameliyatları başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Futbolcularımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletir, en yakın zamanda yeşil sahalara dönmelerini temenni ederiz." denildi.