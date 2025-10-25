Haberler

Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekibi Serikspor'da Teknik Direktör Sergey Yuran, Pendikspor karşısında alınan farklı yenilginin ardından yaşanan mali sorunlara dikkat çekerek ayrılık sinyali verdi. Yuran, yaptığı açıklamada ''Oyuncular da teknik ekip de para almıyor. Olumlu bir sonuç alamazsak takımdan ayrılmak zorunda kalacağım.'' dedi.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Serikspor'un Rus Teknik Direktörü Sergey Yuran, Pendikspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından flaş açıklamalarda bulunarak istifa sinyali verdi.

''AYRILMAK ZORUNDA KALACAĞIM''

Teknik ekip ve oyuncular olarak zor günlerden geçtiklerini açıklayan deneyimli çalıştırıcı, ''Diyeceğim bir şey yok gelmesek daha iyi, finansal sorunlar çözülene kadar gelmesek daha iyi. Oyuncular da teknik ekip de para almıyor. Oyuncuların kafası rahat olmadıkça borçlar ne zaman ödenecek? Ben burada kimseye yardımcı olamam. Ben hocayım, antrenman yaptırmalıyım. Takım antrenman yapmadıkça futbol konuşamayız. Burada çalışmaktan memnunum, çok iyi bir lig. Şimdi bakacağım. Olumlu bir sonuç alamazsak takımdan ayrılmak zorunda kalacağım.'' dedi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımının başında 11 maça çıkan Sergen Yuran, bu maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 13 puan topladı.

