Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Serikspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Serikspor'un gollerini Martynov, Nwachukwu, Sami Gökhan Altıparmak ve Adeola atarken, Adana Demirspor'un tek golü Kürşat Türkeş Küçük'ten geldi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Hakan Ülker, Azad İlhan, Furkan Ulu
Adana Demirspor : Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Ahmet Bolat (Dk. 87 Halil Eray Aktaş), Yusuf Buğra Demirkıran, Doğuhan Asım Dübüş (Dk. 46 Mert Menemencioğlu), Ali Fidan, Osman Kaynak, Seyfi Efe Irga (Dk. 46 Yücel Gürol), Kayra Saygan (Dk. 81 Arda Turan Özkanbaş), Toprak Bayar (Dk. 74 Muhammed Ahmet Ergen)
Serikspor: Veysel Sapan, Martynov (Dk. 67 Skvortsov), Sadygov, Adeola, Bilal Ceylan (Dk. 67 Sertan Taşqın), Castro, Nwachukwu (Dk. 57 Topalli), Caner Cavlun, Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 81 Anıl Koç), Emre Nefiz (Dk. 57 Şeref Özcan)
Goller: Dk. 1 Martynov, Dk. 15 Nwachukwu, Dk. 38 Sami Gökhan Altıparmak, Dk. 78 Adeola (Serikspor), Dk. 90 Kürşat Türkeş Küçük ( Adana Demirspor )
Sarı kart: Dk. 62 Toprak Bayar ( Adana Demirspor )
