Serikspor, Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'u 1 Kasım Cumartesi günü Sivas'ta konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-beyaz ekip, Kadriye'deki Serikspor Tesisleri'ndeki idmana, yardımcı antrenör Sinan Paşalı yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda dün Aliağa Futbol ile oynanan kupa maçının ilk 11'nde forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular antrenmanı, pas, şut ve taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Serikspor, sahasındaki tadilat nedeniyle BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.