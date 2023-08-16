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Serik'te Jandarma Ekipleri Motosiklet Sürücülerine Kask Dağıttı

Spor Haberleri

Serik ilçesinde jandarma ekipleri, 'Kaskımla Güvendeyim Projesi' kapsamında motosiklet sürücülerine kask dağıttı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan proje çerçevesinde düzenlenen programa, Kaymakam Cemal Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk ile trafik timleri katıldı. Ekip, motosiklet sürerken kask, mont, pantolon, eldiven, bot ve reflektif yelek kullanımının önemini anlatarak, sürücülere kask hediye etti.

Serik ilçesinde jandarma ekipleri, "Kaskımla Güvendeyim Projesi" kapsamında motosiklet sürücülerine kask dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan proje çerçevesinde düzenlenen programa, Kaymakam Cemal Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk ile trafik timleri katıldı.

Ekip, motosiklet sürerken kask, mont, pantolon, eldiven, bot ve reflektif yelek kullanımının önemini anlatarak, sürücülere kask hediye etti.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Spor

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