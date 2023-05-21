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Serik'te 19 Mayıs Golf Turnuvası düzenlendi

Serik'te 19 Mayıs Golf Turnuvası düzenlendi

Spor Haberleri

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Turnuvası sona erdi. Turnuvaya 74 amatör golfçü katıldı ve dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Turnuvası sona erdi.

Serik Belek turizm merkezinde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Turnuvası'na 74 amatör golfçü katıldı. Bir günlük turnuvada Hasan Ceylan ve Başak Ünal'dan oluşan Team Carya takımı birinci oldu. Mehmet Sönmez ve Mesut Korkmaz'dan oluşan Team Ice ikinciliği, Mert Yeğinaltay ve Birand Kaya ikilisinden oluşan Team Kaya ise üçüncülüğü elde etti. Çukura en yakın vuruş ödülünü Birand Kaya, en uzun vuruş ödülünü de Cengiz Gülmez kazandı. Turnuva sonunda düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri verildi.

- Antalya

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Spor

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